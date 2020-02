Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca per affrontare le problematiche del comparto bufalino campano. Hanno partecipato all’incontro, con il consigliere delegato all’Agricoltura Nicola Caputo, i dirigenti regionali di Cia, Confagricoltura e Coldiretti; l’Istituto Zooprofilattico con il Direttore Generale Antonio Limone, i consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Stefano Graziano, i dirigenti della Sanità e dell’Agricoltura regionale. “Saremo vicini agli allevatori e alle loro famiglie nell’affrontare le misure di eradicazione delle malattie infettive”, ha dichiarato il Presidente De Luca. “Stiamo programmando una serie di interventi con i fondi Ue per la biosicurezza e il miglioramento delle aziende. Siamo impegnati da anni – ha aggiunto De Luca – per eradicare la brucellosi e la tubercolosi e il lavoro è quasi finito. I controlli saranno comunque rafforzati a difesa della grande qualità del prodotto unica garanzia per affrontare i mercati internazionali. Saremo nei prossimi giorni a Caserta per illustrare i contenuti di questo lavoro e per spiegare che talune posizioni politiche strumentali sono contro la salute dei cittadini e contro il settore bufalino”.

(ITALPRESS).