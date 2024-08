PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Settebello azzurro fuori ai quarti di finale del torneo olimpico di Parigi. La squadra di Sandro Campagna è stata battuta dall’Ungheria ai rigori 3-1 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 9-9. I vice campioni del mondo e bronzo continentale in carica sfoderano una prestazione maschia, ma i magiari (che se la vedranno in semifinale contro la Croazia) hanno nel portiere Vogel e in Manhercz, autore di cinque reti, le loro armi letali. Il Settebello dovrà accontentarsi delle posizioni valide per il quinto posto: tornerà in vasca venerdì contro la Spagna per la semifinale.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

