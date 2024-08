ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del tennis maschile può sognare in grande a New York. Con la risalita di Lorenzo Sonego dopo il titolo a Winston-Salem, sono sette gli azzurri tra i primi 48 del mondo nel ranking Atp: nessuna nazione fa meglio. Jannik Sinner si presenta a Flushing Meadows sempre al comando della classifica mondiale (e con la certezza di rimanervi anche al termine degli Us Open) davanti a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz in una Top Ten che non presenta variazioni. Al quarto posto c’è infatti Alexander Zverev seguito da Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Alex De Minaur. Per quanto riguarda gli altri azzurri, stabili Lorenzo Musetti (n.18), Matteo Arnaldi (n.30) e Flavio Cobolli (n.31), Luciano Darderi scala un posto (da n.38 a n.37), Matteo Berrettini rimane numero 44, il vero balzo in avanti lo fa Lorenzo Sonego, il giocatore che ha guadagnato più posizioni tra gli attuali Top 50: il tennista torinese risale 10 posti e occupa ora la 48esima piazza. Fra i primi 100 al mondo anche Fabio Fognini (n.71) e Luca Nardi (n.90, +2), a un passo anche Mattia Bellucci che risale di un posto e si attesta al numero 101.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 9360 (–)

2. Novak Djokovic (Srb) 7460 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 7360 (–)

4. Alexander Zverev (Ger) 7035 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 6275 (–)

6. Andrey Rublev (Rus) 4805 (–)

7. Hubert Hurkacz (Pol) 4055 (–)

8. Casper Ruud (Nor) 3885 (–)

9. Grigor Dimitrov (Bul) 3655 (–)

10. Alex de Minaur (Aus) 3435 (–)

Così gli altri italiani:

18. Lorenzo Musetti 2255 (–)

30. Matteo Arnaldi 1470 (–)

31. Flavio Cobolli 1418 (–)

37. Luciano Darderi 1291 (+1)

44. Matteo Berrettini 1160 (–)

48. Lorenzo Sonego 1116 (+10)

71. Fabio Fognini 759 (–)

90. Luca Nardi 612 (+2)

101. Mattia Bellucci 555 (+1)

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).