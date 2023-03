TORINO (ITALPRESS) – La gamma di Jeep Renegade e Compass si arricchisce della serie speciale Upland Cross, che unisce il look da fuoristrada e la leggendaria capacità di Jeep di affrontare ogni avventura off-road con interni ben accessoriati e contenuti esclusivi. Inoltre, su Jeep Compass è disponibile il nuovo allestimento High Altitude e-hybrid, che aggiunge un’eleganza distintiva alle peculiarità di guida razionale, versatile e rilassante della versione e-Hybrid. noltre, è disponibile su Jeep Compass e-Hybrid l’allestimento High Altitude: l’esperienza di guida ibrida versatile e rilassante si arricchisce di eleganza.

L’edizione speciale Upland Cross è disponibile con il motore Plug-In Hybrid da 240 CV sia per Renegade sia per Compass, a trazione integrale, mentre la Compass High Altitude è disponibile con il motore e-Hybrid da 130 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e trazione anteriore.

Gamma Jeep Renegade e Compass 4xe Plug-in Hybrid sono offerte con una rata rispettivamente di 249 Euro e 299 Euro al mese, entrambe inclusive di Easy Wallbox e 2 anni di manutenzione ordinaria grazie al programma Jeep Wave. Gamma Jeep Compass e-Hybrid da 249 Euro al mese, anch’essa con 2 anni di manutenzione inclusa nella rata.

foto: ufficio stampa Stellantis

