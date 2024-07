LA SPEZIA (ITALPRESS) – La Lega di serie B ha presentato a La Spezia il calendario 2024-2025. Il torneo prenderà il via venerdì 16 agosto e si concluderà venerdì 9 maggio, mentre sono in programma quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1° maggio. Sono confermati, dunque, i turni che saranno disputati a Santo Stefano, per Pasquetta e il 1° maggio. Per quanto riguarda le soste per le Nazionali, invece, sono previste per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo. Ecco le 38 giornate:

1ª GIORNATA (17 AGO 2024)

Bari – Juve Stabia

Brescia – Palermo

Catanzaro – Sassuolo

Cesena – Carrarese

Cosenza – Cremonese

Frosinone – Sampdoria

Pisa – Spezia

Reggiana – Mantova

Salernitana – Cittadella

Sùdtirol – Modena

2ª GIORNATA (24 AGO 2024)

Brescia – Cittadella

Catanzaro – Juve Stabia

Cremonese – Carrarese

Mantova – Cosenza

Modena – Bari

Pisa – Palermo

Sampdoria – Reggiana

Sassuolo – Cesena

Spezia – Frosinone

Sùdtirol – Salernitana

3ª GIORNATA (27 AGO 2024)

Bari – Sassuolo

Carrarese – Sùdtirol

Cesena – Catanzaro

Cittadella – Pisa

Cosenza – Spezia

Cremonese – Palermo

Frosinone – Modena

Juve Stabia – Mantova

Reggiana – Brescia

Salernitana – Sampdoria

4ª GIORNATA (31 AGO 2024)

Catanzaro – Carrarese

Frosinone – Juve Stabia

Mantova – Salernitana

Modena – Cittadella

Palermo – Cosenza

Pisa – Reggiana

Sampdoria – Bari

Sassuolo – Cremonese

Spezia – Cesena

Sùdtirol – Brescia

5ª GIORNATA (14 SET 2024)

Bari – Mantova

Brescia – Frosinone

Carrarese – Sassuolo

Cesena – Modena

Cittadella – Catanzaro

Cosenza – Sampdoria

Cremonese – Spezia

Juve Stabia – Palermo

Reggiana – Sùdtirol

Salernitana – Pisa

6ª GIORNATA (21 SET 2024)

Catanzaro – Cremonese

Cosenza – Sassuolo

Frosinone – Bari

Mantova – Cittadella

Modena – Juve Stabia

Palermo – Cesena

Pisa – Brescia

Reggiana – Salernitana

Sampdoria – Sùdtirol

Spezia – Carrarese

7ª GIORNATA (28 SET 2024)

Bari – Cosenza

Brescia – Cremonese

Carrarese – Reggiana

Cesena – Mantova

Cittadella – Frosinone

Juve Stabia – Pisa

Modena – Sampdoria

Salernitana – Catanzaro

Sassuolo – Spezia

Sùdtirol – Palermo

8ª GIORNATA (5 OTT 2024)

Catanzaro – Modena

Cosenza – Sùdtirol

Cremonese – Bari

Frosinone – Carrarese

Mantova – Brescia

Palermo – Salernitana

Pisa – Cesena

Sampdoria – Juve Stabia

Sassuolo – Cittadella

Spezia – Reggiana

9ª GIORNATA (19 OTT 2024)

Bari – Catanzaro

Brescia – Sassuolo

Carrarese – Mantova

Cesena – Sampdoria

Cittadella – Cosenza

Juve Stabia – Cremonese

Modena – Palermo

Reggiana – Frosinone

Salernitana – Spezia

Sùdtirol – Pisa

10ª GIORNATA (26 OTT 2024)

Carrarese – Cittadella

Catanzaro – Sùdtirol

Cesena – Brescia

Cosenza – Juve Stabia

Cremonese – Salernitana

Frosinone – Pisa

Palermo – Reggiana

Sampdoria – Mantova

Sassuolo – Modena

Spezia – Bari

11ª GIORNATA (29 OTT 2024)

Bari – Carrarese

Brescia – Spezia

Cittadella – Sampdoria

Juve Stabia – Sassuolo

Mantova – Palermo

Modena – Cremonese

Pisa – Catanzaro

Reggiana – Cosenza

Salernitana – Cesena

Sùdtirol – Frosinone

12ª GIORNATA (2 NOV 2024)

Bari – Reggiana

Carrarese – Juve Stabia

Catanzaro – Frosinone

Cesena – Sùdtirol

Cosenza – Salernitana

Cremonese – Pisa

Palermo – Cittadella

Sampdoria – Brescia

Sassuolo – Mantova

Spezia – Modena

13ª GIORNATA (9 NOV 2024)

Brescia – Cosenza

Cittadella – Cesena

Frosinone – Palermo

Juve Stabia – Spezia

Mantova – Cremonese

Modena – Carrarese

Pisa – Sampdoria

Reggiana – Catanzaro

Salernitana – Bari

Sùdtirol – Sassuolo

14ª GIORNATA (23 NOV 2024)

Bari – Cittadella

Carrarese – Pisa

Catanzaro – Mantova

Cesena – Reggiana

Cosenza – Modena

Cremonese – Frosinone

Juve Stabia – Brescia

Palermo – Sampdoria

Sassuolo – Salernitana

Spezia – Sùdtirol

15ª GIORNATA (30 NOV 2024)

Brescia – Bari

Cittadella – Juve Stabia

Frosinone – Cesena

Mantova – Modena

Palermo – Spezia

Pisa – Cosenza

Reggiana – Sassuolo

Salernitana – Carrarese

Sampdoria – Catanzaro

Sùdtirol – Cremonese

16ª GIORNATA (7 DIC 2024)

Bari – Cesena

Carrarese – Palermo

Catanzaro – Brescia

Cosenza – Frosinone

Cremonese – Reggiana

Juve Stabia – Sùdtirol

Mantova – Pisa

Modena – Salernitana

Sassuolo – Sampdoria

Spezia – Cittadella

17ª GIORNATA (14 DIC 2024)

Brescia – Carrarese

Cesena – Cosenza

Cittadella – Cremonese

Frosinone – Sassuolo

Palermo – Catanzaro

Pisa – Bari

Reggiana – Modena

Salernitana – Juve Stabia

Sampdoria – Spezia

Sùdtirol – Mantova

18ª GIORNATA (21 DIC 2024)

Bari – Sùdtirol

Carrarese – Cosenza

Catanzaro – Spezia

Cittadella – Reggiana

Cremonese – Sampdoria

Juve Stabia – Cesena

Mantova – Frosinone

Modena – Pisa

Salernitana – Brescia

Sassuolo – Palermo

19ª GIORNATA (26 DIC 2024)

Brescia – Modena

Cesena – Cremonese

Cosenza – Catanzaro

Frosinone – Salernitana

Palermo – Bari

Pisa – Sassuolo

Reggiana – Juve Stabia

Sampdoria – Carrarese

Spezia – Mantova

Sùdtirol – Cittadella

20ª GIORNATA (29 DIC 2024)

Bari – Spezia

Carrarese – Cesena

Catanzaro – Salernitana

Cittadella – Palermo

Cremonese – Brescia

Juve Stabia – Frosinone

Mantova – Reggiana

Modena – Sùdtirol

Sampdoria – Pisa

Sassuolo – Cosenza

21ª GIORNATA (12 GEN 2025)

Brescia – Sampdoria

Cesena – Cittadella

Cosenza – Mantova

Frosinone – Cremonese

Palermo – Modena

Pisa – Carrarese

Reggiana – Bari

Salernitana – Sassuolo

Spezia – Juve Stabia

Sùdtirol – Catanzaro

22ª GIORNATA (18 GEN 2025)

Bari – Brescia

Carrarese – Spezia

Catanzaro – Pisa

Cittadella – Mantova

Cremonese – Cosenza

Modena – Frosinone

Palermo – Juve Stabia

Salernitana – Reggiana

Sampdoria – Cesena

Sassuolo – Sùdtirol

23ª GIORNATA (25 GEN 2025)

Brescia – Catanzaro

Cesena – Bari

Cosenza – Cittadella

Cremonese – Modena

Frosinone – Sùdtirol

Juve Stabia – Carrarese

Mantova – Sampdoria

Pisa – Salernitana

Reggiana – Palermo

Spezia – Sassuolo

24ª GIORNATA (1 FEB 2025)

Bari – Frosinone

Carrarese – Brescia

Catanzaro – Cesena

Cittadella – Spezia

Modena – Mantova

Palermo – Pisa

Salernitana – Cremonese

Sampdoria – Cosenza

Sassuolo – Juve Stabia

Sùdtirol – Reggiana

25ª GIORNATA (8 FEB 2025)

Brescia – Salernitana

Cosenza – Carrarese

Cremonese – Sùdtirol

Frosinone – Catanzaro

Juve Stabia – Bari

Mantova – Sassuolo

Pisa – Cittadella

Reggiana – Cesena

Sampdoria – Modena

Spezia – Palermo

26ª GIORNATA (15 FEB 2025)

Bari – Cremonese

Carrarese – Salernitana

Catanzaro – Cittadella

Cesena – Pisa

Frosinone – Reggiana

Juve Stabia – Cosenza

Modena – Spezia

Palermo – Mantova

Sassuolo – Brescia

Sùdtirol – Sampdoria

27ª GIORNATA (22 FEB 2025)

Brescia – Sùdtirol

Cittadella – Modena

Cosenza – Palermo

Cremonese – Cesena

Mantova – Bari

Pisa – Juve Stabia

Reggiana – Carrarese

Salernitana – Frosinone

Sampdoria – Sassuolo

Spezia – Catanzaro

28ª GIORNATA (1 MAR 2025)

Bari – Sampdoria

Carrarese – Cremonese

Catanzaro – Reggiana

Cesena – Salernitana

Frosinone – Mantova

Juve Stabia – Cittadella

Modena – Cosenza

Palermo – Brescia

Sassuolo – Pisa

Sùdtirol – Spezia

29ª GIORNATA (8 MAR 2025)

Brescia – Cesena

Carrarese – Frosinone

Cittadella – Sùdtirol

Cosenza – Reggiana

Cremonese – Catanzaro

Mantova – Juve Stabia

Salernitana – Modena

Sampdoria – Palermo

Sassuolo – Bari

Spezia – Pisa

30ª GIORNATA (15 MAR 2025)

Bari – Salernitana

Catanzaro – Cosenza

Cesena – Spezia

Cittadella – Sassuolo

Frosinone – Brescia

Juve Stabia – Modena

Palermo – Cremonese

Pisa – Mantova

Reggiana – Sampdoria

Sùdtirol – Carrarese

31ª GIORNATA (29 MAR 2025)

Carrarese – Bari

Cesena – Juve Stabia

Cosenza – Pisa

Cremonese – Cittadella

Mantova – Sùdtirol

Modena – Catanzaro

Salernitana – Palermo

Sampdoria – Frosinone

Sassuolo – Reggiana

Spezia – Brescia

32ª GIORNATA (5 APR 2025)

Brescia – Mantova

Catanzaro – Bari

Cittadella – Carrarese

Frosinone – Cosenza

Juve Stabia – Salernitana

Palermo – Sassuolo

Pisa – Modena

Reggiana – Cremonese

Spezia – Sampdoria

Sùdtirol – Cesena

33ª GIORNATA (12 APR 2025)

Bari – Palermo

Carrarese – Catanzaro

Cesena – Frosinone

Cosenza – Brescia

Cremonese – Juve Stabia

Mantova – Spezia

Modena – Sassuolo

Reggiana – Pisa

Salernitana – Sùdtirol

Sampdoria – Cittadella

34ª GIORNATA (21 APR 2025)

Brescia – Reggiana

Cittadella – Salernitana

Juve Stabia – Sampdoria

Mantova – Catanzaro

Modena – Cesena

Palermo – Carrarese

Pisa – Cremonese

Sassuolo – Frosinone

Spezia – Cosenza

Sùdtirol – Bari

35ª GIORNATA (25 APR 2025)

Bari – Modena

Brescia – Pisa

Carrarese – Sampdoria

Catanzaro – Palermo

Cesena – Sassuolo

Cremonese – Mantova

Frosinone – Spezia

Reggiana – Cittadella

Salernitana – Cosenza

Sùdtirol – Juve Stabia

36ª GIORNATA (1 MAG 2025)

Cittadella – Brescia

Cosenza – Bari

Juve Stabia – Catanzaro

Mantova – Cesena

Modena – Reggiana

Palermo – Sùdtirol

Pisa – Frosinone

Sampdoria – Cremonese

Sassuolo – Carrarese

Spezia – Salernitana

37ª GIORNATA (4 MAG 2025)

Bari – Pisa

Brescia – Juve Stabia

Carrarese – Modena

Catanzaro – Sampdoria

Cesena – Palermo

Cremonese – Sassuolo

Frosinone – Cittadella

Reggiana – Spezia

Salernitana – Mantova

Sùdtirol – Cosenza

38ª GIORNATA (9 MAG 2025)

Cittadella – Bari

Cosenza – Cesena

Juve Stabia – Reggiana

Mantova – Carrarese

Modena – Brescia

Palermo – Frosinone

Pisa – Sùdtirol

Sampdoria – Salernitana

Sassuolo – Catanzaro

Spezia – Cremonese

– foto ufficio stampa Lega B –

(ITALPRESS).