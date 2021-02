MILANO (ITALPRESS) – La Lega di Serie A ha rinviato la partita Torino-Sassuolo, anticipo in programma domani sera alle 20.45 e valido per la 24esima giornata di Serie A. La decisione è stata presa a causa delle tante positività nel gruppo squadra del club granata.

La Lega ha fissato per mercoledì 17 marzo, alle 15, il recupero della partita che si sarebbe dovuta disputare domani sera.

(ITALPRESS).