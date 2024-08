Sergio “La Rai sempre in prima linea sullo sport”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "La Rai sullo sport è sempre in prima linea, lo è in particolare quest'anno perchè dal grande tennis, agli Europei di calcio, alle Olimpiadi , ma soprattutto anche per la prima volta in diretta su Raidue tutte le Paralimpiadi è presente. Noi siamo partner dello sport in tutte le occasioni possibili, soprattutto tutte quelle con la maglia azzurra e quindi ovviamente le Olimpiadi sono un nostro must". Lo ha detto l'ad della Rai Roberto Sergio, presente a Casa Italia a Parigi. "Già da anni si è stabilito che Raidue fosse la rete per i Giochi olimpici, l'abbiamo mantenuta e tra l'altro credo stia dando enormi soddisfazioni, con dati di ascolto straordinari che dimostrano anche quanto c'è bisogno e voglia di unirsi attorno alla maglia azzurra ed ai nostri straordinari atleti" ha aggiunto Sergio. Dopo Parigi ci saranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "Ci sono grandissime aspettative. Certamente l'Italia, il Paese Italia e la Rai insieme sapranno fare quello che è giusto, il loro dovere, lo faranno come sempre con onore, disciplina e grandi risultati. Io sportivo? Sono un appassionato di tennis, l'ho giocato per tanti anni. Voglio approfittare per dire grazie a tutti i colleghi della Rai, miei colleghi, che stanno facendo un lavoro straordinario". eb/gb/gm/gtr