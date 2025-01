BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre avuto il sostegno dell’Italia e credo che lo avremo anche in futuro”. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta l’agenzia serba Tanjug, nel corso della conferenza stampa a Belgrado con il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Serbia.

“Con Tajani abbiamo parlato apertamente della situazione del nostro Paese”, ha sottolineato Vucic, che riguardo alle manifestazioni studentesche ha spiegato: “Riteniamo che le richieste siano state soddisfatte. Invitiamo tutti al dialogo e ci asteniamo da qualsiasi forma di violenza. Naturalmente sono sempre pronto ad ascoltare punti di vista e opinioni diverse”.

Riguardo agli investimenti in Serbia, Vucic ha ricordato che i sondaggi mostrano che oltre il 90 per cento delle aziende italiane che hanno già investito in Serbia lo farebbe di nuovo.

Quanto alla crisi di Governo, “presumo che la prossima settimana, o quando è già prevista la sessione dell’Assemblea della Serbia, verranno formalizzate le dimissioni dell’esecutivo – ha sottolineato il presidente -. Da quel momento ci sono 30 giorni per la formazione di una nuova maggioranza in Parlamento. Se non sarà possibile ottenerla, andremo alle elezioni anticipate”.

Dal canto suo Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia a sostegno del processo di adesione della Serbia all’Unione Europea. “Si parlava del 2030. Penso che possa avvenire prima, l’Italia sicuramente lavorerà per questo”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri. Tajani ha sottolineato che la Serbia è un fattore chiave per la stabilità nella regione e per la prosperità dell’Europa, oltre a essere un Paese sicuro per gli investimenti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).