Sequestrato laboratorio tessile nel trevigiano, 2,6 mln di tasse evase

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato a Morgano un laboratorio tessile gestito da stranieri, in condizioni di degrado e con diversi fattori di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Accumulati in 13 anni debiti con l’Erario per oltre 2,6 milioni di euro. tvi/gsl