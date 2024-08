ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tivoli – Guidonia insieme agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma e con il contributo delle unità cinofile, hanno eseguito alcune perquisizioni, al termine delle quali è stato tratto in arresto, in flagranza di reato un 26enne, perchè trovato in possesso di circa 213 chili di hashish.

Presso l’abitazione del ragazzo, a Guidonia Montecelio, sono stati rinvenuti 10 borsoni contenenti droga, suddivisa in oltre 1.200 panetti camuffati in confezioni di succhi di frutta, cioccolata, merendine e dolciumi vari, pronte per essere rivendute, oltre a svariato materiale per il suo confezionamento.

Se l’ingente quantitativo di droga sequestrato fosse giunto nelle piazze di spaccio a cui era destinato il ricavato della vendita, secondo una stima degli investigatori, sarebbe stato di circa 2 milioni di euro. L’indagato è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

