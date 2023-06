MILANO (ITALPRESS) – E’ stato trovato dai Carabinieri in un’area verde abbandonata vicino a Senago nel milanese il cadavere di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni e incinta al settimo mese, scomparsa lo scorso 28 maggio. A denunciare la scomparsa era stato il fidanzato convivente, Alessandro Impagnatiello. E’ stato proprio lui ad indicare ai militari dove aveva nascosto il corpo della giovane. L’uomo è ora in Caserma dai Carabinieri di Senago per essere ascoltato dal Pubblico Ministero. E’ indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).