BOLOGNA (ITALPRESS) – Sei donne e cinque uomini. Una squadra – il presidente, 10 assessore e assessori, una sottosegretaria alla Presidenza, che vede otto nuovi ingressi e quattro conferme. E’ la nuova Giunta dell’Emilia-Romagna, guidata dal presidente della Regione, Michele de Pascale, eletto alle scorse elezioni regionali del 17 e 18 novembre. De Pascale l’ha illustrata in conferenza stampa oggi in Regione, a Bologna, e sarà operativa già da dopodomani, venerdì 13 dicembre: dopo la prima seduta dell’Assemblea legislativa al mattino, che segnerà l’avvio della legislatura, de Pascale sarà pienamente insediato e convocherà la prima seduta della Giunta. A seguire, alle 15, l’incontro con il Patto per il Lavoro e per il Clima, sempre in Regione.

“In primo luogo, ci tengo fare un ringraziamento tutt’altro che formale a tutti i componenti della precedente Giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini, che hanno assicurato con serietà e senso di sacrificio, fino all’ultimo giorno, e anche in questa fase di transizione, il massimo del supporto e dell’attività alla Regione- ha esordito de Pascale-. La composizione di una Giunta non è mai un esercizio facile, lo è a maggior ragione in un territorio come quello dell’Emilia-Romagna dove il centrosinistra e la nostra coalizione hanno un radicamento e una classe dirigente di indiscutibile qualità: il Presidente può attingere a un parterre di uomini e donne, figure politiche e tecniche di grandi capacità, talento e serietà, questo è un aspetto non scontato che fa parte del patrimonio valoriale intrinseco di questa regione”.

“Delle 11 nomine che compongono la squadra e la cui responsabilità di scelta è totalmente personale- ha proseguito il presidente-, 6 sono donne e 5 uomini: una squadra composta in maniera perfettamente equilibrata, poichè il rispetto del principio di parità è stato per me un criterio fondamentale nello scegliere i componenti della Giunta. Oggi annunciamo le deleghe per titolo, poi verranno precisate in maniera più specifica e dettagliata nell’atto di nomina della Giunta. Per me terrò la delega alla Protezione civile, al contrasto del dissesto idrogeologico, difesa del suolo e della Costa e gestione della ricostruzione, temi che seguirò insieme alla sottosegretaria; si tratta di una scelta politica ben precisa, un messaggio chiaro, entrambi veniamo da territori maggiormente colpiti dall’alluvione e sulla sicurezza del territorio, come ho già detto diverse volte, intendiamo metterci la faccia in prima persona”.

“Da venerdì- ha concluso de Pascale- gli assessori e le assessore saranno subito al lavoro sul territorio per ascoltare e dare risposte e soluzioni da Piacenza a Rimini. Il principio collaborativo di confronto costante con tutto il sistema regionale sarà la nostra cifra, come dimostra l’incontro con tutte le parti sociali riunite nel Patto per il Lavoro e il Clima che ho convocato subito dopo la prima seduta dell’Assemblea, venerdì pomeriggio”. La nuova Giunta e le relative deleghe:

Michele de Pascale, presidente, con deleghe al contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della Costa, Protezione civile, ricostruzione post alluvione;

Vincenzo Colla, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca;

Gessica Allegni, assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Pari opportunità;

Davide Baruffi, assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

Isabella Conti, assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola;

Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute;

Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio, Sport;

Alessio Mammi, assessore a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue;

Elena Mazzoni, assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà;

Giovanni Paglia, assessore a Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili;

Irene Priolo, assessora a Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;

Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza.

