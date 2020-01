LILIANA SEGRE INCONTRA STUDENTI A MILANO

“Testimonianze come quella della senatrice Segre sono importanti per sconfiggere l’indifferenza che ha accompagnato la Shoah. Un’indifferenza che è proseguita nel tempo. Un’indifferenza che, per certi aspetti, continua ancora oggi e che va contrastata per evitare di dimenticare”.

Con queste parole l’assessore regionale della Lombardia, Stefano Bolognini, ha commentato l’intervento della senatrice Liliana Segre al Teatro degli Arcimboldi di Milano davanti a molti

giovani.

“E’ bello – ha proseguito l’assessore Bolognini dal palco, commentando la calda accoglienza riservata alla senatrice, dagli studenti in sala – vedere tante ragazze e ragazzi con il loro

entusiasmo. La vostra partecipazione in questo teatro, anche più forte e sentita di quella per un concerto o per uno spettacolo, è la migliore testimonianza di quanto le nuove generazioni

possano fare per creare una societa’ migliore”.

