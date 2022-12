Seconda tappa di “Road to Forum dei sindaci 2023” a Imperia

Secondo appuntamento nella sede della Provincia di Imperia, in vista di “Road to Forum dei sindaci 2023”. Dopo la tappa iniziale di Savona, proseguono gli incontri preparatori in vista del forum dei sindaci che si svolgerà a Genova all’inizio del 2023 con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della nostra regione. /tvi