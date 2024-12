MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il festival internazionale del cinema di Marrakech ha reso omaggio a Sean Penn, una delle figure più influenti di Hollywood, nella seconda giornata del Festival giunto alla 21a edizione. L’attore americano è stato accolto con una standing ovation, un momento carico di emozione.

Con oltre quarant’anni di carriera, Sean Penn si è distinto per la sua capacità di incarnare personaggi complessi e per il suo impegno sociale e politico. Ribelle per natura, Penn ha spesso intrecciato arte e attivismo, anche a costo di controversie che ne hanno consolidato la fama di anticonformista.

Durante il suo discorso, l’attore ha catturato l’attenzione con parole sincere e riflessive. “Sono fortunato a essere qui, circondato da così tanti talenti che tessono storie avvincenti. Sono loro la mia fonte di ispirazione”, ha dichiarato. Penn ha poi sottolineato l’importanza della libertà di espressione, invitando a non dimenticare il valore della diversità, sia nelle idee che nel cuore.

La stella onoraria del festival gli è stata consegnata dall’attrice italiana Valeria Golino, un riconoscimento che celebra una carriera costellata di interpretazioni memorabili. Tra i suoi successi, i ruoli in Mystic River (2003) e Milk (2008), che gli hanno valso due premi Oscar.

Il FIFM, piattaforma dedicata alla celebrazione della settima arte, proseguirà con tributi ad altre icone, come la compianta attrice marocchina Naima Lamcharki e il regista canadese David Cronenberg. Una dimostrazione del ruolo centrale del festival nel panorama culturale internazionale.

– foto MAP –

(ITALPRESS).