Se il liceo dice no alle coppie gay…

Un liceo di Prato aveva deciso di non far partecipare le coppie gay al ballo di fine anno. È scoppiata subito una polemica nella quale è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni ne parla in questo nuovo servizio.