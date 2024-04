Scuola, Valditara “La riforma vuole responsabilizzare”

MILANO (ITALPRESS) - "Chi critica non ha capito cosa significa. La nostra riforma vuole responsabilizzare per far crescere i ragazzi e acquisire maturità. Un ragazzo deve rendersi conto che non è inserito in una giungla dove può fare quello che vuole, ma in una società". Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a margine della visita al Salone del Mobile. xh7/ads/gsl