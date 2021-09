GENOVA (ITALPRESS) – “Riaprire la scuola per non chiuderla mai più è l’obiettivo irrinunciabile per il Paese, non solamente per l’istruzione dei ragazzi che è fondamentale ma anche per garantirgli una vita che molti di loro in quest’ultimo anno e mezzo non hanno avuto”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Genova, in occasione del primo giorno di scuola. “Credo che dobbiamo recuperare bene e in fretta – ha aggiunto Toti -. La vaccinazione del personale scolastico è andata veloce, siamo oltre il 90%. Il lavoro fatto dai nostri assessori con la Prefettura e la direzione scolastica mi pare stia garantendo un ordinato svolgimento del primo giorno di scuola. Questo non vuol dire che non vedremo qualche foto di autobus affollati, ne sono sicuro, ma nel complesso lo sforzo è stato tanto e credo che verrà ripagato”.

(ITALPRESS).