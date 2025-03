NAPOLI (ITALPRESS) – La Scuola Superiore Meridionale di Napoli ha ospitato il 14 marzo un incontro di straordinaria importanza, coordinato dallo Sbarro Health Research Organization (SHRO), con la presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dr. Giovanni Melillo, che ha tenuto una lectio magistralis sui “Doveri costituzionali”. Presente anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha anticipato l’avvio dei lavori dando il benvenuto della Città al Procuratore Melillo e ai relatori che hanno aderito. La Scuola Superiore Meridionale (SSM) è la prima del Sud Italia in termini di eccellenza delle modalità e servizi volti all’Istruzione dei giovani studenti.

L’evento ha visto la partecipazione del Professor Giuseppe Recinto, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione e del Merito e del Professor Antonio Giordano, Professore di Anatomia Patologica presso l’Università di Siena, entrambi componenti del Comitato Ordinatore della SSM, del Prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II di Napoli e del Professor Arturo De Vivo, Responsabile del Comitato Ordinatore della Scuola Superiore Meridionale. In supporto all’evento anche i componenti del Comitato Ordinatore della SSM, come il Professor Giovanni Francesco Nicoletti Rettore dell’Università della Campania L. Vanvitelli e il Professor Pierdomenico Perata della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

In platea numerosi auditori, tra cui i coordinatori dei dottorati della SSM tra i quali i professori Nicola Fusco e Salvatore Capozziello e la prof.ssa Margherita Interlandi, il direttore di dipartimento di Giurisprudenza prof.ssa Carla Masi, il direttore del dipartimento di Studi Umanistici prof. Andrea Mazzucchi e il presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali prof. Stefano Consiglio, allievi/e dottorandi/e rappresentanti della Città di Napoli. Tutti i presenti hanno sottolineato il ruolo centrale dell’educazione nella costruzione di una società consapevole e responsabile.

Come ribadito dal Prof. Giuseppe Recinto: “Nella sua lectio magistralis sui ‘Doveri costituzionali’ il Procuratore Giovanni Melillo ha messo in evidenza la centralità dei doveri nella costruzione della vita democratica. In particolare l’illustre relatore ha individuato nei doveri il presupposto logico e giuridico su cui si fondano il rispetto verso l’altro e la solidarietà. Per Melillo rafforzare i doveri significa rafforzare anche i diritti, soprattutto in un momento storico così complesso come quello attuale, in cui anche la libertà e la pace appaiono come valori fragili.”

Tra i protagonisti dell’incontro c’è lo Sbarro Health Research Organization, guidato dal Professor Antonio Giordano, che ha ribadito il suo impegno nella diffusione della cultura scientifica non solo come strumento di progresso tecnologico, ma come elemento cardine nella costruzione di una società più equa e giusta. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sul valore della Ricerca come motore di cambiamento sociale, evidenziando la connessione tra scienza, salute pubblica e contrasto alle mafie.

“La ricerca e la scienza sono accanto alle fasce più deboli, spesso quelle che vengono maggiormente assoggettate dalle mafie” – ha dichiarato il Dr. Antonio Giordano, Direttore dello SHRO. “Fare informazione scientifica significa far comprendere alla cittadinanza il valore del bene comune; incontri del genere vanno in questa direzione. Sono davvero entusiasta della giornata di ieri e della presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, Dr. Giovanni Melillo, la massima istituzione italiana sul contrasto alle organizzazioni criminali mafiose.”

La Scuola Superiore Meridionale di Napoli, prestigioso centro di alta formazione, si conferma punto di riferimento per la diffusione della cultura e della legalità, non solo nel territorio campano, ma in tutta Italia.

Il Responsabile del Comitato Ordinatore della Scuola, il Professor Arturo De Vivo, ha ribadito la soddisfazione per la splendida riuscita dell’incontro, sottolineando il messaggio insito nella relazione del Procuratore Melillo: “Il Procuratore, partendo dai fondamenti del pensiero platonico, ha discusso con ampia visione dell’importanza dei doveri in uno Stato democratico che voglia garantire i diritti dei suoi cittadini”.

Lo Sbarro Health Research Organization continua a promuovere il valore della Ricerca come strumento di crescita collettiva, consolidando il dialogo tra istituzioni, accademia e società civile.

