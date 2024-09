MILANO (ITALPRESS) – I precari della scuola aderenti al sindacato autonomo Adl Cobas, si sono barricati e incatenati all’interno dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano. “Nessun incontro all’orizzonte contrariamente agli accordi presi ieri con il personale dell’Ufficio scolastico – dicono i sindacalisti sul loro profilo Facebook -. Non ce ne andremo da qui fino a che non ci verrà dato un incontro urgente e non verrà mandato un avviso a tutti i Dirigenti Scolastici affinchè vengano pubblicate le cattedre realmente disponibili. Solo dopo questo passaggio si potrà procedere con le nuove nomine in maniera trasparente.

Anche oggi l’ispettora è assente. In una situazione di totale emergenza, a pochissimi giorni dall’inizio della scuola, i docenti sono senza cattedra e gli studenti saranno senza insegnanti”. “Questa non è la scuola che vogliamo. L’illegalità che si sta perpetrando a causa del bug dell’algoritmo non è quello che insegniamo ai nostri studenti” aggiungono.(ITALPRESS).

Foto: Facebook Adl Cobas