Scuola, Messina “Gli alunni disabili hanno priorità assoluta”

"I disabili per noi rappresentano una priorità su tutto: dobbiamo lavorare intensamente per dare risposte immediate". Lo ha detto il deputato Fdi della Camera Manlio Messina, componente della Commissione Istruzione, ospite della Festa regionale del Tricolore di Fratelli d’Italia a Catania. xd9/pc/red