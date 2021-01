Scuola e test d’ingresso, per gli adolescenti sono un stress

Molti adolescenti pensano che a 14 anni i ragazzi non possono essere sottoposti allo stress che comporta un test d'ingresso in una scuola supèeriore o all'avere una media di voti molto alta, perché se lo studio è un diritto non ci devono essere vincoli di selezione. È questo il risultato di un sondaggio di Radioimmaginaria. abr/