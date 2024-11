VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolto alla biblioteza Vez di Mestre un incontro per riflettere e confrontarsi sui temi della scuola e della sostenibilità nell’ambito della 6^ edizione del Festival delle Idee. Al centro del dibattito, l’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che prima dell’appuntamento è stato ricevuto dal sindaco, Luigi Brugnaro, al Municipio di Mestre. Nel corso della conferenza alla Vez il saluto dell’assessore alle Politiche educative Lausa Besio. Presenti, tra gli altri, l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga e la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato.

“Oggi vogliamo condividere alcune importanti riflessioni che partono dal mondo della scuola – ha dichiarato l’assessore Besio – Come assessore alle Politiche educative posso confermare che il termine educazione è molto ampio e va oltre all’istruzione. A scuola si forma la persona e si valorizzano i talenti, si può scoprire la vera natura dei ragazzi che, oggi studenti, diventano, al termine del loro percorso di studi, cittadini del mondo. Come Amministrazione stiamo intervenendo molto in ambito scolastico. Attraverso il lavoro di squadra, riusciamo a valorizzare i talenti e le persone”. Diversi i dibattiti sul ruolo della scuola nella società di oggi e su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi fondamentali di un’istituzione che guarda al futuro consapevole delle nostre radici storiche e culturali. L’incontro è stato anche occasione per presentare il libro del ministro Valditara: “La scuola dei talenti”.

