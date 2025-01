ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

informa che, per garantire una più ampia attività di orientamento

da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter

effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra

temporale per le iscrizioni all’anno scolastico 2025/26: le

domande potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 21 gennaio

2025 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2025. Così in una nota il

Ministero dell’Istruzione e del Merito.

