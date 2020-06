“Abbiamo deciso di investire un nuovo miliardo che stanziamo per ripartire in piena sicurezza a settembre, e ripartire con una scuola moderna, sicura e inclusiva”. A dirlo il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa sulla scuola.

“Vogliamo contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica – aggiunge – vogliamo classi meno sovraffollate, non tolleriamo più classi pollaio”.

(ITALPRESS).