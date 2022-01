Scuola, Acquaroli “Tenere sotto controllo la curva pandemica”

"Capiamo le difficoltà e la necessità della scuola in presenza, ma è importante tenere sotto controllo la curva pandemica in questi mesi che sono i più critici". Lo dice il governatore regionale delle Marche, Francesco Acquaroli, che aggiunge: "Noi facciamo il massimo e mettiamo in campo tutte le risorse possibili, ma il livello nazionale deve tenere presente le reali capacità di un sistema sanitario regionale." mgg/gtr