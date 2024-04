NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 negli Stati Uniti, in New Jersey, a circa 50 miglia da Manhattan, alle 10.23 ora locale. Il sisma è stato percepito anche a New York. Anche la sala del Consiglio di sicurezza all’Onu ha tremato, e per circa due minuti l’attività si è fermata ed è poi ripresa regolarmente.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).