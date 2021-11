Scoperto supermercato della droga a Palermo, 57 arresti

Maxi blitz antidroga a Palermo, dove i carabinieri hanno eseguito 58 provvedimenti cautelari per associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'operazione "Nemesi" 37 persone sono finite in carcere e 20 ai domiciliari, per una è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. fsc/gtr