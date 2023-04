Scoperte irregolarità su Fondi Ue per giovani agricoltori calabresi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno concluso un'operazione finalizzata al riscontro del corretto utilizzo dei fondi cofinanziati dall’Unione Europea, nell’ambito della Politica Agricola Comune, per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nella Regione. E' emerso che due terzi dei percettori dei fondi non sono risultati in regola con i requisiti previsti dalla normativa di settore e che, di conseguenza, oltre 1 milione di euro dovrà essere restituito all’Erario. pc/gsl