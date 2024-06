Scoperta fabbrica di merce contraffatta a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - I finanzieri di Napoli hanno individuato un deposito dove c'erano migliaia di articoli contraffatti (indumenti, accessori per l'abbigliamento, borse e scarpe) con marchi di note griffe. I militari sono riusciti a risalire anche ai locali dove la merce veniva assemblata. All'interno della fabbrica clandestina, nel quartiere Chiaiano, sono state trovate oltre 70 attrezzature, etichette, materiale per il packaging e 8 rotoli da 250 metri di pelle pronta per essere lavorata. col4/gsl