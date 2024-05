CIVITAVECCHIA (ITALPRESS) – I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia hanno eseguito una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di una società del capoluogo laziale, operante nel settore di vendita online di oggetti di elettronica. La società aveva acquistato i beni da altri paesi dell’Unione Europea senza applicazione dell’imposta, rivendendo tale merce all’interno del territorio nazionale e omettendo il versamento dell’IVA per oltre due milioni di euro.

L’Ufficio, che si è avvalso per la verifica del sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull’IVA (Vies), ha applicato sanzioni per un importo complessivo di circa 2,8 milioni di euro.

