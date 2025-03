PALERMO (ITALPRESS) – Scontro frontale tra un autocarro e un minivan sulla strada statale 194 “Ragusana” al km 19,000, a Carlentini, in provincia di Siracusa. Nel sinistro sono decedute tre persone, e otto sono rimaste ferite di cui cinque in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Le vittime erano braccianti agricoli originari di Adrano, in provincia di Catania. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolto un furgone cassonato e un van a nove posti, che si sono scontrati frontalmente. I rilievi sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Augusta.

– Foto: Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).