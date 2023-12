BOLOGNA (ITALPRESS) – Urto tra un Frecciarossa e un treno regionale sulla linea Bologna-Rimini, tra Faenza e Forlì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso alcuni passeggeri rimasti contusi.

Secondo quanto ha reso noto Trenitalia, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Castelbolognese e Forlì. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).