ROMA (ITALPRESS) – La Polizia postale ha sequestrato e oscurato, con provvedimento della Procura della Repubblica di Roma, il sito di Forza Nuova. Il provvedimento è relativo all’inchiesta in merito a quanto avvenuto sabato in centro a Roma durante la manifestazione No Vax e no Green pass.

“Il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati che hanno suscitato una fortissima reazione dell’opinione pubblica”, ha commentato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Berlino rispondendo a una domanda del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sugli incidenti di sabato.

(ITALPRESS).