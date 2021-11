PALERMO (ITALPRESS) – Scongiurato il blocco dei trasporti per domani in Sicilia. Questo l’esito dell’incontro a Catania tra l’assessore regionale Marco Falcone e le sigle dell’autotrasporto. La riunione ha accolto le istanze delle categorie e promesso l’apertura di un tavolo nazionale sui temi del caro trasporti del caro gasolio del mare bonus e dell’accesso alla professione.

«Ringrazio le associazioni e ogni singolo autotrasportatore per il senso di responsabilità mostrato nel soprassedere sui preannunciato fermo dei camion da domani. il governo Musumeci ha recepito le preoccupazioni degli autotrasportatori siciliani, preso l’impegno ad aprire una interlocuzione con il governo nazionale e chiedere un tavolo con i presidenti delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato perchè servono modifiche normative urgenti su diverse questioni che provocano oggettivamente molti disagi alla categoria, come i tempi di carico e scarico delle merci o la decurtazione dei punti patente – afferma l’assessore regionale alla Mobilità Marco Falcone al termine dell’incontro –

Inoltre, c’è il tema dell’impennata dei prezzi del carburante e delle tariffe del traghettamento, insostenibili per l’intero sistema della logistica della nostra Isola, già penalizzata per ragioni strutturali rispetto al resto d’Italia. Il governo regionale è vicino alle ragioni di imprenditori e lavoratori e intende assumere il ruolo di interlocutore dell’esecutivo nazionale affinchè si trovino soluzioni. Su queste istanze Roma non può girarsi dall’altra parte» conclude Falcone.

