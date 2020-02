Sconfitta esterna per San Antonio nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Nonostante i 33 punti messi a segno da LaMarcus Aldridge, gli Spurs si arrendono per 127-120 ai Denver Nuggets davanti ai quasi 20mila spettatori del Pepsi Center: tra gli ospiti, Marco Belinelli resta a secco in quasi 19 minuti di impiego (per la 33enne guardia di San Giovanni in Persiceto solo 2 assist). Quindicesima affermazione consecutiva per i Toronto Raptors: il quintetto canadese, campione in carica, si è imposto per 137-126 sui Minnesota Timberwolves con 61 punti complessivi realizzati dalla coppia formata da Pascal Siakam e Kyle Lowry. Successo casalingo per i Los Angeles Lakers, che mettono al tappeto per 125-100 i Phoenix Suns con 25 punti di Anthony Davis e 23 di Rajon Rondo. Gli altri risultati: Detroit Pistons-Charlotte Hornets 76-87, Indiana Pacers-Brooklyn Nets 105-106; Orlando Magic-Atlanta Hawks 135-126; Milwaukee Bucks-Sacramento Kings 123-111; Dallas Mavericks-Utah Jazz 119-123; Golden State Warriors-Miami Heat 101-113.

