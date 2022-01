ROMA (ITALPRESS) – La giornata clou delle gare individuali a Tbilisi, nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile e femminile, porta l’Italia sul podio tra le donne grazie al terzo posto di Rossella Gregorio. La sciabolatrice salernitana dei Carabinieri, dopo un cammino avvincente, è stata sconfitta solo in semifinale dalla francese Caroline Queroli, poi vincitrice della prova sulla greca Theodora Gkountoura. Un match concluso 15-14 che non cancella una grande prestazione ma lascia un sapore amaro all’azzurra, come sempre quando tutto viene deciso all’ultima stoccata.

Tra gli uomini, invece, il migliore degli italiani è stato Giovanni Repetti che, dopo aver vinto il derby azzurro con Luca Curatoli nel tabellone dei 16, si è arreso ai quarti di finale contro il georgiano Bazadze chiudendo in ottava posizione.

Rossella Gregorio aveva cominciato il suo percorso di gara superando la koreana Jeon per 15-10.

Nel tabellone da 32 aveva poi rifilato un secco 15-5 alla statunitense Tartakovsky prima di conquistare l’accesso tra le “top 8” grazie al successo per 15-10 sull’ungherese Battai. La certezza del podio, per la sciabolatrice campana, è arrivata contro la giapponese Ozaki, battuta con il punteggio di 15-12. Per la Gregorio resta un terzo posto importante e di prestigio, seppur con il rimpianto della semifinale persa 15-14 contro la francese Queroli.

Tra le migliori 16 di Tbilisi anche Eloisa Passaro che dopo un’ottima prestazione, cominciata fin dai turni preliminari di venerdì, si è arresa solo alla greca Gkountoura (15-9) nel match che valeva un posto nei quarti di finale. Hanno chiuso con un buon piazzamento tra le 32 sia Claudia Rotili (28^) che Benedetta Taricco (32^), a seguire Maddalena Vestidello (38^), Chiara Mormile (43^) e Sofia Ciaraglia (50^).

E’ mancato il podio ma non qualche indicazione significativa nella gara di sciabola maschile, dove il migliore degli azzurri è stato Giovanni Repetti, che ha chiuso all’ottavo posto. Per un beffardo scherzo del tabellone, la competizione degli uomini in Georgia ha visto un susseguirsi di derby italiani: Luca Curatoli ha infatti affrontato e sconfitto in sequenza Leonardo Dreossi e Dario Cavaliere (che a sua volta aveva avuto ragione di un altro compagno di Nazionale, il giovane Michele Gallo), per poi arrendersi nel match del tabellone da 16 contro Repetti. Una sfida tutta napoletana, che ha visto l’atleta dell’Esercito superare per 15-7 Curatoli (oggi al nono posto, dopo la seconda piazza conquistata al debutto stagionale nel GP FIE di Orleans), prima di essere eliminato per 15-10 dal georgiano Bazadze nell’assalto che valeva il pass per il podio.

Out nel tabellone da 32 Enrico Berrè (18°), Riccardo Nuccio (24°), Dario Cavaliere (26°) e Gabriele Foschini (32°), a seguire Michele Gallo (42°), Luca Fioretto (51°) e Leonardo Dreossi (60°).

