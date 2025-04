Schlein “Quando saremo al governo salario minimo e sconti in bolletta”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è l’unico Paese Ocse in cui, negli ultimi tre decenni, il salario medio anzichè crescere è diminuito. E la risposta del governo? Un assordante silenzio”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista a la Repubblica, secondo la quale “occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori”. Poi, aggiunge: “Meloni, insisto, ha voltato le spalle a quasi quattro milioni di lavoratori poveri affossando la nostra proposta sul salario minimo che rafforza la contrattazione collettiva e spazza via i contratti pirata, promossi da sigle non rappresentative al solo scopo di produrre precari e fare dumping sulle retribuzioni”.

Schlein si sofferma anche sul caro bollette, sottolineando: “Non si capisce perchè Meloni continui a difendere gli extra-profitti dei colossi energetici a scapito di imprese e famiglie, anzichè seguire la strada di altri Paesi: scorporare il prezzo del gas da quello dell’energia. Se non si muovono lo faremo noi, insieme al salario minimo, quando saremo al governo”.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).