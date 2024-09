Schifani “Schillaci testimone agonismo pulito e puro”

PALERMO (ITALPRESS) - Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha fatto visita al feretro dell'ex attaccante allo stadio Renzo Barbera di Palermo: "Sono qui non solo come presidente della Regione, ma anche come cittadino italiano e palermitano". xd8/glb/gtr