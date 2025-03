PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Palazzo d’Orleans, a Palermo, il nuovo presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, con il quale ha affrontato le principali questioni che riguardano il comparto dell’edilizia nell’Isola. «Con Salvo Russo, al quale ho rivolto le mie congratulazioni per la recente elezione al vertice regionale dell’Associazione dei costruttori – ha detto Schifani – abbiamo individuato temi comuni sui quali Regione e Ance possono portare avanti un cammino condiviso per la crescita di un settore importante per la nostra economia. Su questioni come formazione per favorire la crescita dell’occupazione giovanile, attenzione alle imprese e utilizzo delle risorse disponibili per avviare e portare a compimento opere pubbliche fondamentali per la Sicilia, il mio governo sta facendo la propria parte con convinzione. I dati sulla crescita di Pil e occupazione lo confermano. Il dialogo con le imprese è sempre aperto per agevolare il tessuto produttivo della Sicilia in modo da creare le condizioni per confermare e rafforzare questo trend».

«Siamo rimasti favorevolmente colpiti – ha commentato Salvo Russo – dalla disponibilità, attenzione e interesse dedicati dal governatore Schifani a questo incontro, riservandoci tutto il tempo necessario ed esaminando con attenzione ai dettagli e con proposte operative tutte le principali tematiche di interesse trattate: dall’attuazione in Sicilia del ‘Salva casa’ all’accelerazione dell’utilizzo degli 800 milioni per l’edilizia sanitaria, con particolare riguardo all’ospedale di Siracusa, al polo pediatrico di Palermo, al complesso Civico-Policlinico e al Polo universitario di Palermo. Siamo, inoltre, pronti a fornire il nostro contributo riguardo all’attuazione dei programmi del Pnrr, su cui il governatore ci ha detto di stare valutando alcune opportunità emerse dal recente incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, agli interventi che il governo regionale sta gestendo in ordine alla cabina di regia per l’emergenza idrica, affidata a Salvatore Cocina, e alla realizzazione dei termovalorizzatori con fondi Fsc affidata a Invitalia. Infine – ha concluso Salvo Russo – avendo apprezzato i progressi compiuti dal presidente Schifani in qualità di commissario straordinario per la riduzione dei cantieri lungo la A19, abbiamo convenuto con lui sull’importanza di realizzare una campagna informativa congiunta rivolta ai giovani e relativa alle nuove tecnologie informatiche applicate ai cantieri, che rendono oggi estremamente interessante, vantaggioso economicamente e professionalmente gratificante lavorare in edilizia. Su questo sarà programmato un prossimo incontro che coinvolgerà tutte le istituzioni e figure competenti dell’amministrazione regionale».

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).