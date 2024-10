PALERMO (ITALPRESS) – “Con il completamento della vendita dello stabilimento industriale ex Blutec al Gruppo Pelligra, inizia oggi un nuovo corso per l’area industriale di Termini Imerese. Un progetto che il mio governo ha fortemente voluto e sostenuto sin dal suo insediamento e che è stato possibile realizzare grazie al dialogo costante con il governo nazionale e, in particolare, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Il lavoro congiunto di Presidenza, assessorato alle Attività produttive e assessorato al Lavoro ha permesso di tutelare sia i lavoratori che resteranno in servizio, e che saranno riqualificati per le nuove mansioni che andranno a svolgere, sia i lavoratori che hanno scelto di essere accompagnati nei percorsi di prepensionamento. Siamo fiduciosi che il Gruppo Pelligra, attraverso il suo piano industriale, saprà dare nuova vita a un’area che è da sempre fondamentale per l’economia di tutta l’Isola”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la notizia dell’avvenuto trasferimento dell’ex Blutec al Gruppo Pelligra.

– Foto: ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).