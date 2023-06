Schifani “Con Genio Express passo in avanti verso la mobilità veloce”

"L'attivazione del Genio Express è un fondamentale passo in avanti verso quella mobilità veloce di cui hanno bisogno una grande città come Palermo e il suo aeroporto". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione del nuovo collegamento veloce per Punta Raisi attivato dal Regionale di Trenitalia. Insieme al governatore, tra gli altri, assessori Alessandro Aricò ed Elvira Amata. vbo/gtr (immagini: Regione Siciliana)