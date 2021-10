RICCIONE (ITALPRESS) – E’ la grande festa della scherma giovanile italiana. E’ l’evento attraverso cui sono passati tutti i campioni azzurri d’ogni generazione e, insieme a loro, tantissimi altri appassionati di questo sport. E’ il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, che da sabato e fino al 19 ottobre a Riccione celebrerà la sua 57esima edizione. E sarà un’edizione speciale, attesa – a causa della pandemia – ben ottocentosettantuno giorni dall’ultima volta in cui è stato assegnato un titolo italiano Under 14 (accadde a maggio 2019).

In undici giornate saranno 24 le gare in programma nelle otto categorie (Maschietti, Bambine, Giovanissimi, Giovanissime, Ragazzi, Ragazze, Allievi e Allieve) per le tre armi (spada, fioretto e sciabola). Uno spettacolo di agonismo, passione e divertimento all’insegna dei più sani valori dello sport, quelli che il GPG di scherma riesce ad esaltare con una vocazione naturale e coinvolgente. Una festa d’emozione e condivisione, oltre che un viaggio alla scoperta dei campioni del domani. Ad aprire il programma di gare del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving sarà il fioretto, con due prove maschili. Domani, nella prima giornata di assalti a Riccione, l’Inno di Mameli suonerà alle ore 9.30 per dare il via alla competizione dedicata alla categoria Giovanissimi, mentre alle 13.30 sarà poi il turno dei fiorettisti della categoria Allievi. Un’edizione speciale, si diceva. Perchè “La Gara”, come per antonomasia viene vissuta da tanti schermidori in erba, quest’anno si congiungerà idealmente con i Giochi Olimpici e Paralimpici della scorsa estate. Il 16 ottobre, infatti, al PlayHall di Riccione la Federazione Italiana Scherma terrà la “Festa delle Medaglie di Tokyo 2020”, il meritato riconoscimento per i traguardi raggiunti dai grandi e i sogni dei più piccoli. “Con entusiasmo ed emozione – annuncia il presidente federale, Paolo Azzi – ci apprestiamo a vivere la grande festa della scherma italiana, non a caso dedicata a un grandissimo del mondo dello sport quale è stato Renzo Nostini, di recente inserito, con nostro immenso orgoglio, nella Hall of Fame della FIE, che ha inteso accogliere la nostra proposta. Il PlayHall di Riccione, già location la scorsa primavera della ripresa nazionale delle categorie Cadetti e Giovani, tornerà ad accogliere, stavolta con un nuovo e affascinante allestimento, questo evento che da sempre rappresenta un’esperienza unica per i giovani atleti provenienti da tutta Italia”. “Osserveremo ancora rigidi protocolli, con la possibilità di un limitato accesso al pubblico solo per le fasi finali, ammettendo due accompagnatori muniti di Green Pass per ciascuno degli 8 atleti protagonisti dai quarti di finale in avanti, ma si riparte e ne siamo felicissimi – ha aggiunto Azzi – E non a caso abbiamo scelto Riccione anche per la nostra Festa delle Medaglie di Tokyo 2020, che celebreremo sabato 16 ottobre, in un evento ad hoc, premiando i nostri medagliati dei Giochi Olimpici e Paralimpici, che tante emozioni hanno regalato alla scherma e a tutto lo sport italiano”.

Tanti gli strumenti per seguire il GPG passo per passo. Le fasi finali di ogni gara saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma, sulla pagina ufficiale Facebook e sul sito federale, con la regia di Corrado Terranova. Risultati live sul sito 4Fence. Fin dal mattino e per l’intera giornata, sui social della FIS, il foto-racconto delle emozioni di Riccione a cura di Augusto Bizzi, e ancora clip, interviste, approfondimenti e curiosità dal 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving.

(ITALPRESS).