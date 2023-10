Scannapieco “Pnrr occasione unica, fiducia su quinta rata”

TORINO (ITALPRESS) - "Stiamo intervenendo finanziando gli anticipi per i Comuni, in attesa dei pagamenti delle rate. Il Pnrr è un’occasione unica di crescita, e di riforme. Sono cose che possono dare forza a un Paese, che è già forte di suo. Quinta rata entro fine anno come dice il ministro Fitto? Siamo fiduciosi". Così Dario Scannapieco, Ad di Cdp. xb2/ads/gtr