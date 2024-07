Scalzo “Donazioni sangue? In Sicilia mancano 18 mila chili di plasma”

PALERMO (ITALPRESS) - "Quando nel luglio 2022 il Centro nazionale sangue ha lanciato l'allarme perché mancavano i farmaci salvavita derivanti dal plasma abbiamo stipulato un protocollo d'intesa con assessorato regionale alla Salute, assessorato regionale all'Istruzione e Ufficio del dirigente scolastico regionale, per coinvolgere attivamente le scuole in giornate di sensibilizzazione: anche il 118 ci ha dato una grande mano. Più donatori ci sono in una comunità, più questa è sotto controllo rispetto a problemi epidemiologici seri". Così Giacomo Scalzo, direttore del Centro Regionale Sangue Sicilia, a margine della Giornata della donazione del sangue organizzata dall'assessorato della Salute della Regione Siciliana, attraverso il dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, che ha visto a Palazzo dei Normanni, a Palermo, riuniti i vertici della sanità siciliana. Le preoccupazioni sull'assenza di plasma sono serie e Scalzo le certifica con numeri drammatici: "In Sicilia mancano all'appello 18 mila chili, che si possono raggiungere con 30-35 mila donazioni". xd8/vbo/gtr