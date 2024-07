ROMA (ITALPRESS) – “E’ un fatto positivo il via libera di ieri della Commissione europea alla quinta rata del Pnrr dell’Italia che vale 11 miliardi. Ora occorre una Governance partecipata degli investimenti, a cominciare proprio dai progetti per il Giubileo che è sicuramente una straordinaria opportunità per la Capitale. Ma bisogna spingere sul pedale dell’acceleratore e farlo insieme alle parti sociali, assicurando pieno utilizzo delle risorse, trasparenza, lotta all’illegalità, sicurezza, rispetto dei cronoprogrammi e buona qualità della spesa”. Lo ha detto a Roma il leader Cisl, Luigi Sbarra, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a margine dell’iniziativa della Cisl Roma Rieti: “L’agenda per il giubileo 2025”.

“Come ha detto Papa Francesco ‘ciascuno ritrovi la consapevolezza di ciò che Roma rappresenta per il mondo e cresca la reciproca collaborazione tra tutti i poteri che vi risiedonò”, ha aggiunto il numero uno di via Po . “Bisogna fare sistema, progettare il futuro nella condivisione e nel consenso sociale. Confrontandosi con il sindacato, sul territorio e nei luoghi di lavoro, con chi presidia i bisogni delle persone: lavoratori, pensionati, imprese e famiglie. Questo vale anche per le enormi sfide che non solo la Capitale, ma tutto il Paese, e a ben guardare tutta l’Europa, sono chiamati oggi ad affrontare. E’ importante che al primo punto dell’Agenda per il Giubileo la Cisl di Roma ponga il tema della partecipazione dei lavoratori quale elemento chiave per lo sviluppo e la coesione della Capitale, a partire da tutte le aziende partecipate dal Campidoglio. Un sentiero che passa nel saper cogliere l’opportunità degli investimenti, per favorire una occupazione stabile e di qualità, garantire maggiore sicurezza nei cantieri ed in tutti i luoghi di lavoro, aumentare i salari, legando insieme solidarietà e competitività, tutele e produttività, innovazione e coesione sociale. Dobbiamo far approdare la Capitale, comprese le sue periferie, ad un nuovo modello di sviluppo che sia partecipativo, inclusivo e sostenibile”, ha sottolineato Sbarra.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

