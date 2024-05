Sbarca in Italia TVS Motor

MILANO (ITALPRESS) - TVS Motor sbarca in Italia, aprendo una filiale diretta nel nostro Paese per la commercializzazione di moto e scooter, sia a motore che elettrici, come ha tenuto a sottolineare Giovanni Notarbartolo di Furnari, direttore generale TVS Motor Italia. xh7/tvi/gtr