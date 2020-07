Una risata di Sarri può valere lo scudetto. Chi l’ha colta,

solare, serena, dopo il successo sul Toro con le firme di Dybala e

Cristiano, non ha dubbi: il matrimonio sempre rinviato con la

Signora si può fare. Perchè l’apprendista stregone che ha girato

mezza Italia per imporsi creativo se non creatore, ha finalmente

capito che il suo mestiere è un altro: il calcio l’hanno già

inventato e anche l’ultimo spacciatore di sublimi novità, il

Guardiola del TikiTaka, ha accettato l’incontrovertibile realtà,

la partita la fanno i calciatori e più forti sono più è godibile

il risultato, per qualità e quantità. C’è qualcuno che gli

contesta una resa a Ronaldo e a Dybala, facendo intendere che il

Sarrismo è finito; la resa è avvenuta, è incontestabile, ma è

semplice dimostrazione d’intelligenza che già era stata rivelata

dalla volontà di Sarri di tenersi il Dybala che Nedved e Paratici

volevano cedere: Paulo, reduce dalle molestie tattiche di Allegri,

gli è stato grato e ha subito partecipato con entusiasmo alla

manovra e non solo, ha tolto il contatore al sinistro e ha

moltiplicato i gol più belli di questa stagione avvilita dalla

pandemia. Ecco cosa voleva dire quella risata del sor Maurizio

dopo aver stracciato il Toro: ecco i miei ragazzi, che fortuna

poterli allenare, grazie Juve.

Un grazie alla Signora possiamo dirlo anche noi, ci ha fatto

divertire, ne avevamo bisogno. E già la domenica ci aveva

riservato un’Inter che ancora non s’è…sposata con l’allenatore.

Non ci fosse Lukaku il Generoso, sembrerebbe una mal riuscita

macedonia di talenti e fusti, tanta tecnica e tanta forza mai

amalgamate anche per il continuo aggiornamento (non dico

rafforzamento) della rosa e della squadra. Vedi cursori

velleitari, muscolari stanchi, non c’è squadra neanche quando

Lukaku apre la strada al successo. Eppoi, il caso Lautaro che si

sposa perfettamente – senza i toni polemici dovuti a Wanda – con

il caso Icardi. Vuole il Barcellona? Dateglielo. Ma con tutti quei

milioni che può procurarvi il Toro non andate subito a cercare un

altro Eriksen improduttivo, cercate qualche giovane talentuoso,

anche se forse questo non piace a chi ha venduto Zaniolo. Sono

sicuro che Zhang e i suoi fratelli sarebbero d’accordo a

continuare investimenti non a fondo perduto.

Il giudizio negativo sulla Beneamata che tiene in sofferenza

milioni di tifosi non toglie un nulla alla bellissima prestazione

del Bologna di Mihajlovic. Sinisa ha dato lezione di calcio

all’Inter con due ragazzi stupendi, Barrow e Juwara – Musa & Musa,

che spettacolo -, nonostante i rossoblù fossero rimasti in

dieci…Il colpo di bravura decisivo è stato nelle felici

sostituzioni che hanno colto con precisione il calo dell’Inter

consentendo a Mihajlovic di giocare un’altra partita. Decisivo.

Magistrale. Stupisce dell’Inter – discorso da approfondire – la

totale assenza del reclamizzato spirito del suo tecnico: dov’è

finita l’Intensità?

