CAGLIARI (ITALPRESS) – I temi dell’Insularità e del Turismo al centro dei lavori odierni del Consiglio regionale. La seduta ha preso il via alle 10.50 ed è iniziata con l’esame del primo punto all’ordine del giorno: la Risoluzione n.9 della Commissione speciale sull’Insularità, documento che sollecita l’istituzione di un organismo tecnico per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e per la promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Sull’ordine del giorno è intervenuto il consigliere del Pd Roberto Deriu che ha chiesto una sospensione dei lavori e la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo per prendere in esame la decisione del Governo che ha dato il via libera al parco eolico di Bitti nei pressi del sito di Lula dove dovrebbe realizzarsi l’Einstein Telescope. “E’ una decisione in contraddizione con altri deliberati del Governo e in contrasto con le risoluzioni del Consiglio regionale – ha detto Deriu – E’ necessaria una presa di posizione del Consiglio e della Giunta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Daniele Cocco (Leu): “Continuiamo ad essere colonia nella colonia. Il Comune di Bitti ha detto chiaramente di non essere disponibile ad ospitare il Parco eolico nel suo territorio. Questo colpo di coda del Governo Draghi va contro la volontà delle amministrazioni locali”. Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula ha invece invitato l’Aula a proseguire la discussione della Risoluzione chiedendo allo stesso tempo un pronunciamento dell’Assemblea sulla decisione del Governo: “Non eravamo a conoscenza di questo provvedimento – ha detto Mula – è scandaloso che lo abbia fatto un governo uscente, spero che quello che si insedierà abbia una sensibilità diversa”. Il vicepresidente Satta ha quindi proposto di andare avanti con la discussione e di affrontare il tema sollevato dall’onorevole Deriu all’interno del dibattito.

Ha quindi preso la parola il presidente della Commissione Speciale per l’Insularità Michele Cossa: “Questa risoluzione è stata approvata subito dopo l’ultimo pronunciamento del Parlamento che ha approvato la modifica costituzionale per introdurre il principio dell’insularità nella Carta. Finalmente gli svantaggi dell’insularità non sono più solo un fardello per chi vive in Sardegna ma diventa un problema della nazione. I cittadini sardi possono guardare con più fiducia al futuro. La Repubblica prende atto che gli svantaggi determinano un deficit di sviluppo e impongono interventi mirati”. Per Cossa, la risoluzione ha un carattere pratico e operativo: dare alla Regione (Giunta e Consiglio) uno strumento per essere pronti al confronto con il Governo e favorire l’attuazione delle norme. Nel corso del dibattito in Aula si è poi toccato il tema della continuità territoriale, su cui ha voluto dire la sua l’assessore del Turismo Gianni Chessa: “Colmare il “gap” fra la Sardegna e la Penisola non è solo questione di risorse economiche ma di riconoscimento di diritti reali.

Il problema invernale della continuità territoriale c’è e quello di Sardegna “tutto l’anno” è ancora un sogno sul quale bisogna lavorare molto ma, se operiamo con spirito unitario e con una “squadra” tecnica forte a Roma e in Europa potremo vincere tante battaglie riuscendo a farci ascoltare, con la consapevolezza che anche noi non abbiamo fatto abbastanza e non vogliamo accontentarci, ma fare di più pensando noi per primi a noi stessi”. Approvata la Risoluzione il Consiglio è passato all’esame della Proposta di legge n.334 (Maieli e più) che, modificando la precedente norma del 2017 in materia di turismo, introduce una nuova disciplina rivolta alle strutture all’aria aperta. La votazione finale sulla proposta di legge 334 ha visto l’approvazione del testo con 33 voti favorevoli e 12 astenuti. La seduta è stata chiusa e il Consiglio regionale sarà convocata a domicilio.

