CAGLIARI (ITALPRESS) – Sale la colonnina di mercurio in Sardegna. A partire dalla mattinata di domani e fino alla serata di mercoledì le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori, specie in quelli massimi, risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37°C, e localmente superiori ai 40°C, in particolare sui settori occidentale e centrale. Le alte temperature favoriscono la formazione degli incendi. Proprio oggi l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis ha effettuato un sopralluogo nelle campagne di Macomer e nella zona industriale di Tossilo, nell’area devastata dall’incendio di sabato scorso. Per spegnere i roghi, sabato sono intervenuti 24 operatori del Corpo forestale con 9 pick up e 3 autobotti, 25 operai di Forestas con 7 pick up e un’autobotte, 7 vigili del fuoco con un pick up e un’autobotte, 22 volontari con 8 pick up e un’autobotte, 6 elicotteri della flotta regionale, è intervenuto anche il biturbina Superpuma di base a Fenosu e due Canadair del Dipartimento della Protezione civile nazionale. Numeri in sostanza confermati anche nella giornata di ieri, domenica 4, e una forte presenza anche oggi per avviare la fase di bonifica. “La macchina regionale antincendio è stata ancora una volta in grado di rispondere alle aspettative della comunità e a intervenire tempestivamente con tutte le risorse che la Giunta mette in campo in termini di uomini e mezzi – ha detto Lampis – Il nucleo investigativo del Corpo forestale poi è già al lavoro e speriamo di poter assicurare alla giustizia coloro i quali dovessero essere ritenuti colpevoli”.

